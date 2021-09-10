Atipik otizmli çocuğunun sınıfının yerine tepki gösterdi, kat değiştirildi
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Atipik otizmli çocuğunun sınıfının yerine tepki gösterdi, kat değiştirildi

Atipik otizmli çocuğunun sınıfının yerine tepki gösterdi, kat değiştirildi
Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, atipik otizmli çocuğunun eğitim göreceği sınıfının bodrum katta, rutubetli yerde olduğunu gören anne O.G., sosyal medyadan tepki gösterdi.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, atipik otizmli çocuğunun eğitim göreceği sınıfının bodrum katta, rutubetli yerde olduğunu gören anne O.G., sosyal medyadan tepki gösterdi. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'un devreye girmesiyle sınıf, üst kata alındı.

Gölcük'te yaşayan O.G., yüz yüze eğitimin başlamasıyla atipik otizmli çocuğunu eğitim gördüğü İhsaniye İlkokulu'na götürerek, sınıfına baktı. Çocuğunun eğitim göreceği sınıfın bodrum katta, rutubetli ve özel gereksinimli çocuklar için uygun olmadığını iddia eden anne, sosyal medyadan tepki gösterdi. Sosyal paylaşım sitesindeki hesabından sınıfın, deprem için yapılan sığınak olduğunu öne süren O.G., durumun düzeltilmesi için yetkililerden yardım istedi. 

Bunun üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "İl Milli Eğitim Müdürümüze konuyla ilgilenmesi için talimatı verdim. Onay almaksızın sınıf değişikliği yapılması yanlış bir uygulamadır. Gereken derhal yapılmış ve velimiz ile irtibata geçilmiştir" dedi.Olayın ardından sınıfın giriş kata taşınarak, okul içinde özel gereksinimli çocuklar için daha uygun yere alındığı öğrenildi.

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Atipik otizmli çocuğunun sınıfının yerine tepki gösterdi, kat değiştirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu

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