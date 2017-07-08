Atınç'ın Maliyeti Belli Oldu





Beşiktaş geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı eski futbolcusu Atınç Nukan'ı bu sezon tekrardan kiraladı.



Siyah beyazlı ekipten KAP'a yapılan açıklamada "Atınç Nukan'ın geçici transferi konusunda RB Leipzig kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.



RB Leipzig kulübüne 2017-2018 sezonu kiralama bedeli olarak 200.000 Avro ödenecektir.Oyuncunun transfer haklarının nihai satın alma opsiyonu 3.000.000 Avro olup Şirketimize aittir. Oyuncuya, 2017-2018 sezonu için 800.000 Euro garanti ücret ve 4.000 Euro puan başı ödenecektir" denildi. - İstanbul