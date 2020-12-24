Atina sokaklarında ışıl ışıl yeni yıl hazırlığı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Atina sokaklarında ışıl ışıl yeni yıl hazırlığı

24.12.2020 11:23 | Son Güncelleme: 24.12.2020 11:23
Atina sokaklarında ışıl ışıl yeni yıl hazırlığı

Yunanistan'ın başkenti Atina yeni yıl öncesi, renkli ışıklarla donatıldı.

Yunanistan'ın başkenti Atina yeni yıl öncesi, renkli ışıklarla donatıldı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Sintagma Meydanı, yeni yıl öncesi ışıklandırıldı. Parlemento binasının da bulunduğu Sintagma Meydanı'na her yıl olduğu bu yıl da Noel ağacı konumlandırıldı. Atina'da sokaklar ışıl ışıl renklenirken bu yıl korona virüs salgını nedeniyle etkinlikler de online olarak gerçekleştirilecek. Karantina kuralları kapsamında sokağa çıkmanın yasak olduğu kentte, meydanda bulunan alışveriş mağazalarını gezen Atinalılar, ışıl ışıl sokaklarda hatıra fotoğrafı çektirdi.

Atina'da yaşayan Tassos, ülkece yeni yıl hazırlığına ihtiyaçları olduğunu belirterek, Aylardır evlerimizden çıkmıyoruz. Bize iyimserlik kattı. Gelecek ayların daha iyi olacağını düşünüyoruz" dedi. Semina adlı Atinalı, "Yürüyüş için dışarı çıkmak harika. Her şeyi unutturuyor" ifadesini kullandı. Efi ise, zor ve depresif günler olduğunu ifade edere şuan özgürüz. Herkese iyi yıllar" dedi.

Yunanistan'da korona virüs salgınında 4 bin 257 kişi hayatını kaybederken 131 bin 597 korona virüs vakası tespit edildi. Salgında en az 15 doktor ve hemşire hayatını kaybetti. 505 hastanın yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü ülkede, 812 kişi yoğun bakım ünitelerinden taburcu edildi.

Ülke genelinde 7 Kasım'da bu yana, arttırılan önlemler mevcut. Alınan son önlemler 7 Ocak'ta son bulacak. Alınan son karantina kararları kapsamında, Atina halkı sokağa çıkmak için izin almak zorunda. Halk, yalnızca işe, doktora ve eczaneye gitmek, alışveriş yapmak için evden ayrılabiliyor. Karantina kurallarını ihlal edenlere 300 Euro para cezası veriliyor. - ATİNA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özlem Zengin Donald Trump Süleyman Soylu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hande Erçel Serdar Ortaç Furkan Palalı Oktay Kaynarca
Spor Can Bartu Fatih Terim Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Mbwana Samatta
Tüm Haberler İngiltere Başakşehir Türk Lirası Spor Toto Süper Lig
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Atina sokaklarında ışıl ışıl yeni yıl hazırlığı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 11:27:37. #1.14#
title