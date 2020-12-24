Atina sokaklarında ışıl ışıl yeni yıl hazırlığı

Yunanistan'ın başkenti Atina yeni yıl öncesi, renkli ışıklarla donatıldı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Sintagma Meydanı, yeni yıl öncesi ışıklandırıldı. Parlemento binasının da bulunduğu Sintagma Meydanı'na her yıl olduğu bu yıl da Noel ağacı konumlandırıldı. Atina'da sokaklar ışıl ışıl renklenirken bu yıl korona virüs salgını nedeniyle etkinlikler de online olarak gerçekleştirilecek. Karantina kuralları kapsamında sokağa çıkmanın yasak olduğu kentte, meydanda bulunan alışveriş mağazalarını gezen Atinalılar, ışıl ışıl sokaklarda hatıra fotoğrafı çektirdi.

Atina'da yaşayan Tassos, ülkece yeni yıl hazırlığına ihtiyaçları olduğunu belirterek, Aylardır evlerimizden çıkmıyoruz. Bize iyimserlik kattı. Gelecek ayların daha iyi olacağını düşünüyoruz" dedi. Semina adlı Atinalı, "Yürüyüş için dışarı çıkmak harika. Her şeyi unutturuyor" ifadesini kullandı. Efi ise, zor ve depresif günler olduğunu ifade edere şuan özgürüz. Herkese iyi yıllar" dedi.

Yunanistan'da korona virüs salgınında 4 bin 257 kişi hayatını kaybederken 131 bin 597 korona virüs vakası tespit edildi. Salgında en az 15 doktor ve hemşire hayatını kaybetti. 505 hastanın yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü ülkede, 812 kişi yoğun bakım ünitelerinden taburcu edildi.

Ülke genelinde 7 Kasım'da bu yana, arttırılan önlemler mevcut. Alınan son önlemler 7 Ocak'ta son bulacak. Alınan son karantina kararları kapsamında, Atina halkı sokağa çıkmak için izin almak zorunda. Halk, yalnızca işe, doktora ve eczaneye gitmek, alışveriş yapmak için evden ayrılabiliyor. Karantina kurallarını ihlal edenlere 300 Euro para cezası veriliyor. - ATİNA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı