Haberler » Ekonomi » Haber

Atina Sahilleri Petrolle Kaplandı

Atina'da bazı sahiller batan bir gemiden sızan petrol sebebiyle siyaha boyandı.

Atina Sahilleri Petrolle Kaplandı

Atina'da bazı sahiller batan bir gemiden sızan petrol sebebiyle siyaha boyandı.

Kaynak: Dunya.com