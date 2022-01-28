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Atina sahilinde bulunan balina için tedavi başlatıldı

AA, Derya Gülnaz Özcan - Güncel
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Atina sahilinde bulunan balina için tedavi başlatıldı

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın güneyindeki Alimos sahilinde bulunan balina için tedavi çalışmaları başlatıldı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın güneyindeki Alimos sahilinde bulunan balina için tedavi çalışmaları başlatıldı.

Yunan basınında yer alan habere göre, Alimos sahilinde, sığ sularda bulunan balina, "Cuvier gagalı balinası" olarak bilinen ve açık denizlerde yaşayan bir tür.

Çevre ve Enerji Bakan Yardımcısı Yorgos Amiras, sahilden yaptığı açıklamada, "Uzman veterinerler balinaya yaklaşarak, kuyruk bölgesinin altından kan aldı. İlgili video ve fotoğraflar da çekiliyor. Sorunun ne olduğunun bulunması için laboratuvarda gerekli incelemeler yapılacak." diye konuştu.

Uzmanlar, ilk incelemelere göre balinanın burun bölgesi ve derisinde ciddi yaralanmalara rastlandığını kaydetti.

AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel

Yunanistan, Yunan, Güncel, Haber

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