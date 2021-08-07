Atina'nın kuzeyindeki alevler giderek yayılıyor
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Atina'nın kuzeyindeki alevler giderek yayılıyor

Atina'nın kuzeyindeki alevler giderek yayılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın kuzeyindeki orman yangınında alevler kontrolsüz bir şekilde yayılırken, helikopterden kaydedilen görüntüler yangının boyutunu gözler önüne serdi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın kuzeyindeki orman yangınında alevler kontrolsüz bir şekilde yayılırken, helikopterden kaydedilen görüntüler yangının boyutunu gözler önüne serdi.

Sıcaklıkların rekor seviyeye çıktığı Yunanistan'da orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Başkent Atina'nın kuzeyinde Salı günü başlayan yangınlar kontrol altına alınamıyor. Başkenti ülkenin kuzeyine bağlayan ana otoyolun etrafında giderek yayılan alevler, yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Bölgede helikopterden çekilen görüntüler ise yangının boyutunu gözler önüne serdi. İtfaiye teşkilatına göre şu anda Atina'nın kuzeyindeki bölgede toplam 856 itfaiyeci, 9 hava aracı ve 215 itfaiye aracı görev yapıyor. Ancak bölgede esen kuvvetli rüzgar, alevlerle mücadeleyi zorlaştırıyor. Yangınlarda şu ana kadar elektrik direğinin devrilmesi sonucu 38 yaşındaki gönüllü bir itfaiyeci ile Atina yakınlarındaki Krioneri'de bir fabrikada baygın halde bulunarak hastaneye kaldırılan Atina Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Konstantinos Michalos hayatını kaybetti. - ATİNA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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