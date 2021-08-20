Atina'nın kuzeybatısındaki yangın kontrol altına alınamıyor
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Atina'nın kuzeybatısındaki yangın kontrol altına alınamıyor

Atina'nın kuzeybatısındaki yangın kontrol altına alınamıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yunanistan'ın başkenti Atina'ya yaklaşık 60 kilometre mesafedeki Vilia köyü yakınlarında pazartesi günü çıkan yangınla mücadele sürüyor.

Yunanistan'ın başkenti Atina'ya yaklaşık 60 kilometre mesafedeki Vilia köyü yakınlarında pazartesi günü çıkan yangınla mücadele sürüyor.

Yunanistan'da yaklaşık üç hafta önce başlayan orman yangınları önemli ölçüde kontrol altına alınırken, başkent Atina'nın kuzeybatısındaki çam ormanında 16 Ağustos'ta çıkan yangınla mücadele sürüyor. Atina'ya yaklaşık 60 kilometre mesafedeki Vilia köyü yakınlarındaki yangın söndürme çalışmalarında bu sabah itibarıyla 143'ü Polonya'dan olmak üzere 461 itfaiyeci, 166 araç, 4 yangın söndürme uçağı ve 4 helikopter yer alıyor.

Vatandaşı Koruma Bakanı Michalis Chrisochoidis gece saatlerinde yaptığı açıklamada, yangının halen kontrol altına alınamadığını ifade etti. İtfaiye ekipleri de ormanlık alana erişim yollarının olmaması, yüksek sıcaklık ve sürekli değişen rüzgarlar dahil olmak üzere zorlu koşullarla karşı karşıya kaldıklarını belirtti. - ATİNA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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