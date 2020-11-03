Atina'nın ilk camisi ibadete açıldı
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Atina'nın ilk camisi ibadete açıldı

03.11.2020 21:44 | Son Güncelleme: 03.11.2020 21:49

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın ilk camisi, 14 yıllık plan ve inşa sürecinin ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle ibadete açıldı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın ilk camisi, 14 yıllık plan ve inşa sürecinin ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle ibadete açıldı.

Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Atina Camisi, 2 Kasım 2020 itibarıyla hizmete açılmıştır ve dini alanlar için öngörülen Kovid-19 önlemleri çerçevesinde mesafe ve sağlık tedbirleri uygulanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Bundan böyle beş vakit namaz kılınacağı ifade edilen camide, güvenlik, temizlik, koruma ve diğer hizmetler için tüm gerekli düzenlemelerin sona erdiği duyuruldu.

Salgın nedeniyle cemaat 9 kişiyle sınırlı

Kovid-19 nedeniyle resmi açılışının başka bir tarihte yapılacağı belirtilen caminin, vakit namazlarında cemaatin salgın koşullarından dolayı 9 kişiyle sınırlandırıldığı dile getirildi.

Caminin ilk imamı 49 yaşındaki Fas kökenli Yunan vatandaşı Muhammed Zaki oldu.

Yunanistan Din İşlerinden Sorumlu Genel Sekreteri Yorgo Kalaitzis, yaptığı açıklamada, "2006 yılından bu yana birbirini izleyen hükümetlerin uzun çabaları tamamlandı. Yunanistan, ülke içinde ve dışında demokrasi ve din özgürlüğü konusunda net bir mesaj veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Minaresi bulunmuyor

Votanikos semtinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait atıl bir yerleşkede tamamlanan inşaat, Ağustos 2016'da Yunanistan Parlamentosu tarafından alınan kararın ardından dörtlü bir konsorsiyum tarafından üstlenilmişti.

Yaklaşık 850 metrekare büyüklüğünde, 350 kişi kapasiteli caminin minaresi bulunmuyor.

Yapımına 2006'da karar verilmişti

Caminin avlu bölgesinde bir çocuk parkı ve fıskiye de yer alıyor. 887 bin avro bütçeyle inşa edilen Atina Camisinin, yapımına ilk olarak 2006'da karar verilmiş ancak bürokratik süreçlerin uzaması, hukuki engellemeler ve aşırı sağ kesimin tepkileri nedeniyle 10 yılı aşkın süre inşasına başlanamamıştı.

Caminin yönetimi, Eğitim ve Maliye bakanlıklarından iki devlet görevlisi, iki belediye çalışanı, bir yüksek mahkeme hakiminin yanı sıra Müslüman cemaatlerden iki temsilcinin bulunduğu 7 üyeli bir kurula devredilecek.

Atina'nın ilk camisi ibadete açıldı
Atina'nın ilk camisi ibadete açıldı
Atina'nın ilk camisi ibadete açıldı
Atina'nın ilk camisi ibadete açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan Mehmet

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