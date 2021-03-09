Atina-Kahire hattındaki ruhsat krizine Yunan medyasından sert eleştiri: Mısır'dan kalleşlik
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Atina-Kahire hattındaki ruhsat krizine Yunan medyasından sert eleştiri: Mısır'dan kalleşlik

09.03.2021 10:33 | Son Güncelleme: 09.03.2021 10:36
Atina-Kahire hattındaki ruhsat krizine Yunan medyasından sert eleştiri: Mısır'dan kalleşlik

Mısır hükümetinin, hidrokarbon arama faaliyetlerinde Türkiye'nin kıta sahanlığı sınırlarını kabul etmesi ve boru hattı projesi güzergahından Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni çıkarma önerisi Atina'yı kızdırdı.

Mısır hükümetinin, hidrokarbon arama faaliyetlerinde Türkiye'nin kıta sahanlığı sınırlarını kabul etmesi ve boru hattı projesi güzergahından Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni çıkarma önerisi Atina'yı kızdırdı. Yunan medyası ise attıkları başlıklarda Mısır'ı 'kalleş' ilan etti.

Mısır'ın Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'e (BM) bildirdiği kıta sahanlığı sınırlarını dikkate alarak 18 numaralı parselde ilan ettiği ruhsat ihalesi Yunan basınında geniş yankı buldu. Yunan medyası "Mısır devlet mekanizmasının 3 bin yıllık bürokrasisinin kalleşliği" başlıklarıyla Kahire yönetimini eleştirdi. Atina'da yayımlanan Proto Thema gazetesi, "Mısır'dan kalleşlik" başlıklı haberinde, Kahire yönetiminin Türkiye'nin kıta sahanlığı olarak ilan ettiği bölgeyle sınırlanan parselde hidrokarbon araştırma izni verdiğini belirterek, Mısır'ın bu konudaki kararını "Mısır devlet mekanizmasının 3 bin yıllık bürokrasisinin kalleşliği" şeklinde nitelendirdi. Haberde, Mısır'ın bu tavrının Atina'nın tepkisine yol açtığı ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile gerçekleştirdiği telefon konuşmasının ardından acil olarak Kahire'ye hareket ettiği belirtilerek, Kahire ve Atina arasında aslında bölgede hidrokarbon araştırması yapacak şirketin belirlenmesi konusunda çıkan uyuşmazlıktan kaynaklanan bir anlaşmazlık yaşandığı iddia edildi.

"ATİNA'DA CİDDİ KAYGILARA NEDEN OLDU"

Yunan medyasında yer alan Ta Nea gazetesi ise  "Mısır'ın, Atina ve Kahire'nin Münhasır Ekonomik Bölge olarak anlaşmaya vardığı deniz bölgesinin güneydoğu tarafındaki bir parselde, hidrokarbon araştırması için izin vermesinin Atina'da ciddi kaygılara neden olduğunu" yazdı. Atina'nın, Mısır ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne giden Yunan Dışişleri Bakanı Dendias ile diplomatik satranç tahtasında yeni girişimlerde bulunduğu ifade edilen haberde, Mısır ile Türkiye arasında olası yakınlaşmayla ilgili açıklamaların Atina hükümetince yakından izlendiği belirtildi.

YUNAN BAKAN DENDİAS KAHİRE'YE GİTMİŞTİ

Türkiye ile Mısır'ın, deniz yetki sınırlarının belirlenmesi konusunu masaya oturma ihtimali Atina'yı telaşlandırdı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, dün Mısırlı mevkidaşı Semih Şükri ile görüşmek için Kahire'ye gitmişti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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