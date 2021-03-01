Atina Grek sikkesi operasyonu; 6 gözaltı
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Atina Grek sikkesi operasyonu; 6 gözaltı

01.03.2021 14:46 | Son Güncelleme: 01.03.2021 14:49
Atina Grek sikkesi operasyonu; 6 gözaltı

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda, dünya üzerinde sadece 42 adet bulunan, M.Ö., 5'inci yüzyıla ait Atina Grek sikkelerinden biri ile yakalanan 6 kişi gözaltına alındı.

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda, dünya üzerinde sadece 42 adet bulunan, M.Ö., 5'inci yüzyıla ait Atina Grek sikkelerinden biri ile yakalanan 6 kişi gözaltına alındı. Muğla İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, Ortaca ilçesi, Sarıgerme Mahallesi'nde, tarihi eser kaçakçılarının ellerindeki 42 gam ağırlığındaki Atina Grek sikkesine müşteri aradıklarını belirledi. Jandarma, M.Ö. 5. yüzyıla ait olan ve dünya üzerinde sadece 42 adet bulunan sikke için, 25 Şubat'ta saat 21.30 sıralarında  alıcı görünümünde şüpheliler ile irtibata geçti.

Belirlenen buluşma yerinde yapılan pazarlığın ardından harekete geçen jandarma, gerçek kimliklerini açıklayıp, şüpheliler E.Ç., M.K., S.K., T.Ş., R.K. ve M.E.Ç.'yi gözaltına aldı. Sikkeye ise el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Atina Grek sikkesi operasyonu; 6 gözaltı
Atina Grek sikkesi operasyonu; 6 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aykut KURT

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