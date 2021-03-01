Atina Grek sikkesi operasyonu; 6 gözaltı

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda, dünya üzerinde sadece 42 adet bulunan, M.Ö., 5'inci yüzyıla ait Atina Grek sikkelerinden biri ile yakalanan 6 kişi gözaltına alındı.