Atina'da yaşayan Afganlar Taliban karşıtı gösteri düzenledi
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Atina'da yaşayan Afganlar Taliban karşıtı gösteri düzenledi

Anadolu Ajansı / Ayhan Mehmet - Haberler | Güncel

Gösteriye katılanlar Çevrede güvenlik önlemi alan polisler ATİNA - Yunanistan'ın başkenti Atina'da yaşayan Afganlar Taliban karşıtı gösteri düzenledi.

Gösteriye katılanlar

Çevrede güvenlik önlemi alan polisler ATİNA - Yunanistan'ın başkenti Atina'da yaşayan Afganlar Taliban karşıtı gösteri düzenledi. Sintagma Meydanı'nda bir araya gelen yaklaşık 300 kişi önce AB ofislerinin bulunduğu binaya daha sonra da ABD Büyükelçiliğine doğru yürüyüşe geçti. Yaklaşık üç saat süren gösteri olaysız bir şekilde sona erdi.

Atina'da yaşayan Afganlar Taliban karşıtı gösteri düzenledi
Atina'da yaşayan Afganlar Taliban karşıtı gösteri düzenledi
Atina'da yaşayan Afganlar Taliban karşıtı gösteri düzenledi
Atina'da yaşayan Afganlar Taliban karşıtı gösteri düzenledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan Mehmet

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