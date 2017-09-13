Atina'da Türkiye Karşıtı Gösteri

Aşırı sol örgüt Ruvikonas, Türkiye karşıtı gösteri yaptı.

Atina'da Türkiye Karşıtı Gösteri

Aşırı sol örgüt Ruvikonas, Türkiye karşıtı gösteri yaptı.

Kaynak: Dunya.com