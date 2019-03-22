Atina'da Rus Konsolosluğu Yakınındaki Polis Noktasına Saldırı
Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Rusya Konsolosluğu binasının yakınındaki polis noktasına patlayıcı madde atıldı.
Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Rusya Konsolosluğu binasının yakınındaki polis noktasına patlayıcı madde atıldı.
Yerel medya saldırının akşam saatlerinde gerçekleştiğini; motosikletli şüpheliler tarafından el bombası olduğu düşünülen bir patlayıcı atıldığını duyurdu. Medya, olayda kimsenin yaralanmadığını; polisin saldırganları yakalamak için çalışma başlattığını yazdı.
Kaynak: DHA