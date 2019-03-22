Atina'da Rus Konsolosluğu Yakınındaki Polis Noktasına Saldırı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Rusya Konsolosluğu binasının yakınındaki polis noktasına patlayıcı madde atıldı.

Yerel medya saldırının akşam saatlerinde gerçekleştiğini; motosikletli şüpheliler tarafından el bombası olduğu düşünülen bir patlayıcı atıldığını duyurdu. Medya, olayda kimsenin yaralanmadığını; polisin saldırganları yakalamak için çalışma başlattığını yazdı.

Kaynak: DHA