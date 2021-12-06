Atina'da polis kurşunuyla ölen Grigoropulos'u anma eyleminde olay çıktı - Haberler
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Atina'da polis kurşunuyla ölen Grigoropulos'u anma eyleminde olay çıktı

AA / Derya Gülnaz Özcan - Haberler | Güncel
Atina'da polis kurşunuyla ölen Grigoropulos'u anma eyleminde olay çıktı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, 2008'de polis kurşunuyla hayatını kaybeden 16 yaşındaki Aleksandros Grigoropulos'un 13. ölüm yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen yürüyüşün ardından polis ve eylemciler arasında arbede yaşandı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, 2008'de polis kurşunuyla hayatını kaybeden 16 yaşındaki Aleksandros Grigoropulos'un 13. ölüm yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen yürüyüşün ardından polis ve eylemciler arasında arbede yaşandı.

Bazı öğrenci dernekleri ve sol grupların çağrısıyla düzenlenen yürüyüşün ardından Grigoropulos'un öldürüldüğü Eksarhia semtinde toplanan yüzleri maskeli bir grubun taş ve molotofkokteyli atması üzerine polis, eylemcilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Atina'da düzenlenen gösteriler nedeniyle yaklaşık 4 bin polis görevlendirilerek yoğun güvenlik önlemleri alınırken, başkent merkezindeki bazı cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı.

Selanik'te de aynı nedenle düzenlenen eylemde polis ve eylemciler arasında arbede yaşandı.

Aleksandros Grigoropulos, 6 Aralık 2008'de polisin açtığı ateş sonucu 16 yaşında hayatını kaybetmişti.

Grigoropulos'un ölümü üzerine Atina'da düzenlenen gösteriler 2 hafta sürmüş, çok sayıda bina ve araç zarar görmüştü.

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AA / Derya Gülnaz Özcan - Son Dakika Haberleri

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