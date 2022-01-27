Atina'da Patlama - Haberler
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Atina'da Patlama

DailyMotion.com - Güncel

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın en işlek bölgelerinden birinde patlama oldu.

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın en işlek bölgelerinden birinde patlama oldu. Patlamanın olduğu binada yangın çıktı. Üç kişinin yaralandığı olayda çevredeki binalar hasar gördü. Yaralılar arasında 77 yaşındaki bir kişi yanık tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Syngrou Caddesi'nde yaşanan patlama sonrası bölgede trafikte aksamalar yaşandı. Sabahın erken saatlerinde meydana gelen patlamanın nedeni henüz bilinmiyor

DailyMotion.com - Güncel

Yunanistan, Patlama, Yangın, Güncel, Haber

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