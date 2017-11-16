Atina'da Muhalif Gruplardan 17 Kasım Kutlamalarına Engel

– 1973 yılında Cunta rejimine karşı ayaklanan öğrencilerin Atina Teknik Üniversitesinde toplanması ardından 17 Kasım'da askeri kuvvetler Üniversiteye tankla girmiş, birçok öğrencinin ölmesine, birçoğunun da yaralanmasına neden olurken. üniversitede her yıl yapılan anma kutlamaları bu yıl binaya giren iktidar karşıtı gruplar tarafından engellendi.



Dünden beri kapalı tutulan üniversiteye günün ilerleyen saatlerinde anarşist grupların taşlar, şişeler ve benzin bidonlarıyla girmeye başladı.



Üniversite binasını kapalı tutan anarşistler, polislerin koruması altında ölen öğrencilerin anıtına çelenk sunmak isteyen politika adamlarını önlemek niyetinde olduklarını açıkladılar.



Üç gün süren 17 Kasım kutlamaları, 17 Kasım öğleden sonra Atina Teknik Üniversitesinden ABD büyükelçiliğine kadar yapılan yürüyüşle sonuçlanıyor. - Atina