Atina'da Kar Nedeniyle Otoyolda Kalanlara 2 Bin Euro Vaadi

Birçok yerde etkili olan aşırı kar yağışları Yunanistan'ın başkenti Atina'yı da vurdu. Binlerce kişi araçlarıyla yollarda mahsur kaldı. Binlerce kişinin yollarda mahsur kaldığı kentte temizleme ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Attiki Odos Otoyolu'nu işleten şirket yetkilileri, Başbakan Miçotakis'in isteğiyle otoyolda mağdur olanlara 2 bin euro ödeme yapılacağını belirtti.

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