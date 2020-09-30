Atina'da FETÖ'ye operasyon!
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Atina'da FETÖ'ye operasyon!

30.09.2020 23:40 | Son Güncelleme: 30.09.2020 23:40
Atina'da FETÖ'ye operasyon!

Yunanistan'ın başkenti Atina'da Fetullahçı terör örgütü (FETÖ) üyelerine düzenlenen operasyonda 5 FETÖ üyesinin yakalandığı ifade edildi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da Fetullahçı terör örgütü (FETÖ) üyelerine düzenlenen operasyonda 5 FETÖ üyesinin yakalandığı ifade edildi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da FETÖ'cü 5 kişinin operasyonla gözaltına alındığı duyuruldu. FETÖ'cülerin, Yunanistan'a kaçak yollardan giriş yapanları Atina üzerinden sahte evraklarla Avrupa Birliği'nin değişik ülkelerine gönderdikleri belirtildi. FETÖ üyelerinin, Atina Emniyet Teşkilatı ve Gizli Servis ekiplerinin gizlilikle yürüttüğü operasyonla yakalandıkları aktarıldı. Yakalanan FETÖ'cülerin cep telefonlarında 500 sahte seyahat belgesi olduğu ifade ediliyor. Öte yandan, gözaltına alınan kişilerin evlerinde yapılan aramalarda, Avrupa Birliği'nin çeşitli ülkelerine ait pasaportların da bulunduğu aktarıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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