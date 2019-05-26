Atina'da 5 araç daha kundaklandı
Son günlerde Yunanistan'ın büyük kentlerinde yaşanan kundakçılık olayları devam ediyor.
Son günlerde Yunanistan'ın büyük kentlerinde yaşanan kundakçılık olayları devam ediyor.
- Chokona
Gece geç saatlerde, Atina'nın merkeziyle Nea Zmirni ve Vari bölgelerinde dördü otomobil, biri motosiklet olmak üzere beş araç ateşe verildi. Şimdiye kadar nedenleri belli olmayan kundaklamalar hakkında Attika Bölgesi polis merkezi soruşturma başlattı.
- Chokona
Kaynak: DHA
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