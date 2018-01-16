Atina'da 4.2 Büyüklüğünde Deprem
Yunanistan'ın başkenti Atina'da saat 22.25'te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yunanistan'ın başkenti Atina'da saat 22.25'te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Atina Geodinamik Merkezi'ne göre 4.2, Avrasya Sismik Merkezine göre ise 4.5 büyüklüğünde olan deprem yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, Atina'da kısa süreli paniğe neden oldu. 6 saniye süren depremin merkez üssünün kentin 24 kilometre kuzey doğusu olduğu açıklandı. Depremle ilgili şimdilik can ya da mal kaybı olup olmadığı bildirilmezken, Sismoloji Uzmanı Houliaras'a göre deprem, 9 Ocak'ta 10 saat içinde üst üste 18 deprem veren bölgeden kaynaklandı. - Ocak