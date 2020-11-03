Atina'da 14 yıldır konuşulan yapı, cami olarak ibadete açıldı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da Deniz Kuvvetlerine ait bir araziye depo şeklinde yapılan minaresiz bir yapının, sözde cami olarak bugün sabah namazından itibaren 18 Müslümanın katılımı ile ibadete açıldığı belirtildi.