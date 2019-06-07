Atina'da '12 yıldır beklenen' cami eylülde kapılarını ibadete açıyor
Yunanistan'ın başkenti Atina'da inşa edilen ilk caminin kapıları, Yunan Eğitim ve Din İşleri Bakanı Kostas Gavroglu'nun ziyaretiyle ilk kez açıldı. Gavroglu, "Camide ilk namazın eylül ayında kılınmasını ümit ediyoruz." dedi.
Yunanistan'ın başkenti Atina'da inşa edilen ilk caminin kapıları, Yunan Eğitim ve Din İşleri Bakanı Kostas Gavroglu'nun ziyaretiyle ilk kez açıldı. Gavroglu, "Camide ilk namazın eylül ayında kılınmasını ümit ediyoruz." dedi.
Gavroglu, yapımı tamamlanan ancak henüz bürokratik nedenlerle ibadete açılmayan Atina Camisi'ni ziyaret ederek, kentteki Müslüman cemaatinin temsilcileriyle bir araya geldi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
Kıbrıs'taki vahşi cinayetler emniyet müdürünü bile ürküttü! "42 yıllık polisim böyle vahşet görmedim"
Bakan Soylu, kendisini "Akıllı ol" diye tehdit eden vatandaşla ilgili konuştu: Adamın kim olduğu ortaya çıktı