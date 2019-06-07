Atina'da '12 yıldır beklenen' cami eylülde kapılarını ibadete açıyor

Atina'da '12 yıldır beklenen' cami eylülde kapılarını ibadete açıyor

Yunanistan'ın başkenti Atina'da inşa edilen ilk caminin kapıları, Yunan Eğitim ve Din İşleri Bakanı Kostas Gavroglu'nun ziyaretiyle ilk kez açıldı. Gavroglu, "Camide ilk namazın eylül ayında kılınmasını ümit ediyoruz." dedi.

Atina'da '12 yıldır beklenen' cami eylülde kapılarını ibadete açıyor

Yunanistan'ın başkenti Atina'da inşa edilen ilk caminin kapıları, Yunan Eğitim ve Din İşleri Bakanı Kostas Gavroglu'nun ziyaretiyle ilk kez açıldı. Gavroglu, "Camide ilk namazın eylül ayında kılınmasını ümit ediyoruz." dedi.

Gavroglu, yapımı tamamlanan ancak henüz bürokratik nedenlerle ibadete açılmayan Atina Camisi'ni ziyaret ederek, kentteki Müslüman cemaatinin temsilcileriyle bir araya geldi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et