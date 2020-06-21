Atina Büyükelçisi Özügergin: "Yaptığımızı söylüyoruz, söylediğimizi yapıyoruz"
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Atina Büyükelçisi Özügergin: "Yaptığımızı söylüyoruz, söylediğimizi yapıyoruz"

Türkiye Atina Büyükelçisi Burak Özügergin, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki petrol arama faaliyetlerine değinerek, "Yaptığımızı söylüyoruz, söylediğimizi yapıyoruz" dedi.

Atina Büyükelçisi Özügergin:
21.06.2020 22:20 | Son Güncelleme: 21.06.2020 22:31

Türkiye Atina Büyükelçisi Burak Özügergin, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki petrol arama faaliyetlerine değinerek, "Yaptığımızı söylüyoruz, söylediğimizi yapıyoruz" dedi.

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin, Türkiye ile Libya arasında yapılan anlaşmalara değindi. Özügergin, Türkiye'nin Libya'da anlaşmalardan doğan haklar çerçevesinde petrol arama faaliyetlerini yürüttüğünü aktardı. Büyükelçi, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO), Doğu Akdeniz'de lisans talebinin koordinatlarını yayınlamasıyla ile ilgili ise, "Biz gizli saklı işleri sevmiyoruz. Bu şekilde de hareket etmiyoruz. Ne yaptığımızı söylüyoruz ve söylediğimizi yapıyoruz" dedi.

Türk diplomat, Ankara'nın Atina ile deniz sınırlarıyla ilgili bir tartışmaya açık olduğunu belirtirken, sadece adil ve barışçıl olması gerektiğini vurguladı. Büyükelçi, Kıbrıs örneğini vererek, "Örneğin yıllarca Kıbrıslı Rumları, Doğu Akdeniz'de tek taraflı bir çizgi çizme girişimlerine karşı haklarımızı ve Kıbrıslı Türklerin haklarını ihlal ettiği konusunda uyardık" İfadelerini kullandı. Özügergin, Türkiye gibi büyük ülkelerin de uluslararası hukuka bağlı olmak zorunda olduğunun altını çizerek, "Uluslararası hukuk, büyük ya da küçük tüm ülkeler içindir. Bu yüzden insanlar hukuk fakültelerinde yıllarını geçiriyor" dedi. - ATİNA

Kaynak: İHA

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