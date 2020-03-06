Atina, Berlin ve Brüksel'de binlerce kişi göçmenlere destek yürüyüşü düzenledi
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Atina, Berlin ve Brüksel'de binlerce kişi göçmenlere destek yürüyüşü düzenledi

Atina, Berlin ve Brüksel'de binlerce kişi, göçmen ve mültecilere destek için yürüyüş düzenledi

06.03.2020 11:44 | Son Güncelleme: 06.03.2020 11:44
Atina, Berlin ve Brüksel'de binlerce kişi göçmenlere destek yürüyüşü düzenledi

'ın başkenti Atina'da, göçmen ve mültecilere destek yürüyüşü gerçekleştirildi.


Kent merkezindeki Atina Üniversitesi önünde toplanan binlerce kişi, Avrupa Birliği'nin mülteci politikasını eleştiren sloganlar atarak Sintagma Meydanı'nda bulunan Parlamentonun önüne kadar yürüdü. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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