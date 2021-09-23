Atina, Amerika Başpiskoposu'nun Türkevi açılışına katılmasından rahatsız - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Atina, Amerika Başpiskoposu'nun Türkevi açılışına katılmasından rahatsız

AA / Derya Gülnaz Özcan - Haberler | Güncel
Atina, Amerika Başpiskoposu'nun Türkevi açılışına katılmasından rahatsız

Amerika Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elpidoforos'un, New York'taki Türkevi açılış törenine katılması ve törende KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile aynı fotoğraf karesinde yer alması, hem Atina'da hem de Yunan ve Kıbrıs Rum kamuoyunda rahatsızlığa neden oldu.

Amerika Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elpidoforos'un, New York'taki Türkevi açılış törenine katılması ve törende KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile aynı fotoğraf karesinde yer alması, hem Atina'da hem de Yunan ve Kıbrıs Rum kamuoyunda rahatsızlığa neden oldu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantısı vesilesiyle New York'a yaptığı ziyarette Elpidoforos ile görüşmesi planlanan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, görüşmeyi yoğun programını gerekçe göstererek iptal etti.

Başpiskoposa diasporadaki Güney Kıbrıs Rum toplumundan tepki

Kathimerini gazetesinin haberine göre Atina, Elpidoforos'a Türkevi açılış törenine katılmaması ve Ersin Tatar'a "meşruiyet" kazandırmaması yönünde telkinde bulunmuştu. Başpiskopos'un bu telkinlere rağmen törene katılması, ABD'deki Rum toplum içerisinde de tepkiye neden oldu.

Yunan Proto Thema gazetesinin haberine göre ise Elpidoforos'un, ABD'deki Rum toplumunun Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis onuruna perşembe akşamı düzenlenecek toplantıda Miçotakis'e hitap etme ve ABD'de yaşayan Güney Kıbrıs Rum toplumunun cuma günü düzenleyecekleri etkinliğe katılma talebi kabul edilmedi.

Elpidoforos, Erdoğan'ı tebrik etti

Elpidoforos, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkevi'nin açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ettiğini ifade etti.

Açıklamasında, "Her zaman olduğu gibi Ekümenik Patrikhane'nin öneminde, Heybeliada'daki Ruhban Okulu'nun yeniden açılmasında ve Türkiye'deki dini azınlıkların haklarının desteklenmesinde ısrar ediyorum." ifadesine yer verdi.

Atina da rahatsız oldu

Kathimerini gazetesinin haberine göre, Başbakan Miçotakis tepkilere rağmen Başpiskopos Elpidoforos ile New York'ta görüşecek.

Kathimerini'inin hükümet kaynaklarına dayandırdığı haber de Atina'nın, Elpidoforos'un Türkevi açılışına katılmasından rahatsızlık duymasına rağmen Miçotakis'in Elpidoforos ile önceden programlanmış görüşmesinin iptal edilmesinin sorunu daha da büyüteceği düşüncesi ile görüşme iptal edilmedi.

Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomi, bugün yaptığı açıklamada, "Elpidoforos'un hareketleri bizi rahatsız etti. Yunan hükümeti memnuniyetsizliğini ifade ediyor." diye konuştu.

Miçotakis'in, Elpidoforos ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin soruya ise İkonomi, "Başbakan'ın programının şekillenme aşamasında olduğu ve konuya ilişkin açıklama yapılacağı" yanıtını verdi.

İstanbullu Rumlardan Elpidoforos'a destek mesajı

"İstanbullular Ekümenik Federasyonu" ise yazılı açıklama ile Elpidoforos'a destek verdi.

Açıklamada "Elpidoforos, Helenizmin, Ortodoksluğun ve Ekümenik Patrikhane'nin haklarını başta Türk yetkililer karşısında olmak üzere, her yerde korkusuzca savunmuş ilk ruhbanlardan biridir." ifadesine yer verildi.

AA / Derya Gülnaz Özcan - Son Dakika Haberleri
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' kitabı New York'ta led ekranlarda tanıtıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabı New York'ta led ekranlarda tanıtıldı

 Çavuşoğlu ve Blinken'dan Afganistan'da 'yakından çalışmaya devam' vurgusu

Çavuşoğlu ve Blinken'dan Afganistan'da "yakından çalışmaya devam" vurgusu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Sezai Temelli Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Gökhan Çıra Gülben Ergen Demet Özdemir Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Fatih Terim Hamit Altıntop Mario Balotelli Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Fatih
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Atina, Amerika Başpiskoposu'nun Türkevi açılışına katılmasından rahatsız - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 14:52:13. #1.11#