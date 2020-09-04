Atın trafikte koşması kamerada
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Atın trafikte koşması kamerada

BURSA'da, caddede araçların önüne geçip, hızla koşan atı görenler, şaşırarak, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Atın trafikte koşması kamerada
04.09.2020 10:14 | Son Güncelleme: 04.09.2020 10:17

BURSA'da, caddede araçların önüne geçip, hızla koşan atı görenler, şaşırarak, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. 

Görüntüler, dün saat 16.00 sıralarında, Bursa- Ankara yolunda kaydedildi. Caddede araçların önüne geçip, hızla koşan atı görenler, şaşırdı. Bu sırada cep telefonu kamerasıyla görüntü çeken kişi, "Dikiz aynası da yok, tak diye atlıyor. Korkudan geçemiyorum, saldırır diye" dedi. Caddede araçların önünde giden at, 1 kilometre sonra gözden kayboldu.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mansur Yavaş Fahrettin Altun Sultan Alparslan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Mfö Okan Bayülgen Tuna Kiremitçi Farah Zeynep Abdullah
Spor Erol Bulut Eddie Newton Nihat Özdemir Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kız Eylül Yunanistan Türk Lirası
Şu an buradasınız: Atın trafikte koşması kamerada - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.9.2020 10:18:37. #1.15#
title