Atın arkasına bağlanan 'bidon' ile kızak keyfi

SİVAS - Sivas'ta atın arkasına iple bağladıkları 'bidon' ile kızak yapanlar yağan karın keyfini doyasıya yaşadı.

Kentte yaklaşık bir haftadır aralıklarla devam eden kar yağışı kimine çile olurken kimine ise eğlence oluyor. Kar yağışını fırsat bilen Önder Atlı Spor ve Cirit Kulübü üyeleri atın arkasına iple bağladıkları 'bidon'u kızağa çevirdi. Kızağa çevrilen 'bidon' ile doyasıya eğlenenler zaman zaman düşse de eğlenceli vakitler geçiriyor.

Bidona binenler, kar üstünde yokuş aşağı giden atın arkasında keyifli anlar yaşıyor. Bidonla yapılan kızak heyecanlı ve güzel görüntüler oluşturuyor.

Atın arkasına bağladıkları bidonla kızak keyfi yaşayan Kaan Aktağ,"Atlı kızak yaptık. Sivas'ın en çok beklediği mevsim kış, çok eğlenceli bir şey bulduk. Biraz eğlenebildik. Gençler olarak eğlenmeyi seviyoruz. Kış geldi bunlar bize çok büyük eğlence oluyor." dedi.

Kaynak: İHA