Atilla: Uzun vadede en iyi yatırım aracı borsa

08.01.2020 12:24 | Son Güncelleme: 08.01.2020 12:24

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Hakan Atilla, "Borsada kısa vadeli al-satlar yerine, detaylı analiz yapan yatırımcılar uzun vadede altından da dövizden de daha çok getiri elde edebiliyor" dedi.