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Atilla: Uzun vadede en iyi yatırım aracı borsa

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Hakan Atilla, "Borsada kısa vadeli al-satlar yerine, detaylı analiz yapan yatırımcılar uzun vadede altından da dövizden de daha çok getiri elde edebiliyor" dedi.

08.01.2020 12:24 | Son Güncelleme: 08.01.2020 12:24
Atilla: Uzun vadede en iyi yatırım aracı borsa

AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Hakan Atilla, "Borsada kısa vadeli al-satlar yerine, detaylı analiz yapan yatırımcılar uzun vadede altından da dövizden de daha çok getiri elde edebiliyor" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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