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Atilla Türker, AIPS Spor Basını Ödülü'ne aday

Atilla Türker, Uluslararası Spor Basını Birliğinin (AIPS) düzenlediği yarışmada, 2019'un en iyi köşe yazısı dalında son 30 aday arasına girdi.

23.12.2019 13:36 | Son Güncelleme: 23.12.2019 13:36
Atilla Türker, AIPS Spor Basını Ödülü'ne aday

, Uluslararası Basını Birliğinin (AIPS) düzenlediği yarışmada, 2019'un en iyi köşe yazısı dalında son 30 aday arasına girdi.

AIPS'ten yapılan açıklamaya göre Türker, " ve gizli kapaklı işler..." başlıklı yazısıyla son 30 aday arasına kalmayı başardı.

AIPS Spor Basını Ödülleri için yarışacak adayların sayısı, 15 Ocak 2020'de 3'e düşürülecek. Ödüller 3 Şubat'ta sahiplerini bulacak.

Kaynak: AA
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