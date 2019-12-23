Atilla Türker, AIPS Spor Basını Ödülü'ne aday

23.12.2019 13:36 | Son Güncelleme: 23.12.2019 13:36

Atilla Türker, Uluslararası Spor Basını Birliğinin (AIPS) düzenlediği yarışmada, 2019'un en iyi köşe yazısı dalında son 30 aday arasına girdi.

AIPS'ten yapılan açıklamaya göre Türker, "Fikret Orman ve gizli kapaklı işler..." başlıklı yazısıyla son 30 aday arasına kalmayı başardı.

AIPS Spor Basını Ödülleri için yarışacak adayların sayısı, 15 Ocak 2020'de 3'e düşürülecek. Ödüller 3 Şubat'ta sahiplerini bulacak.

Kaynak: AA