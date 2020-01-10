Atilla Taş, hastaneye kaldırıldı
Haberler » Güncel » Atilla Taş, hastaneye kaldırıldı - Haber

Atilla Taş, hastaneye kaldırıldı

Fethullahçı Terör Örgütü(FETÖ) medya yapılanması davasında tutuklanarak bir süre hapis yatan Atilla Taş rahatsızlanarak Esenyurt'ta devlet hastanesine kaldırıldı.

10.01.2020 14:30 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:31
Atilla Taş, hastaneye kaldırıldı

Fethullahçı Terör Örgütü(FETÖ) medya yapılanması davasında tutuklanarak bir süre hapis yatan Atilla Taş rahatsızlanarak 'ta devlet hastanesine kaldırıldı.

FETÖ'nün medya yapılanması soruşturmasında bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Atilla Taş, rahatsızlandı. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi' ne kaldırılan Taş'a kırmızı alanda müdahale edildi. Taş'ın baş dönmesi şikayetiyle geldiği tedavisinin ardından taburcu olacağı ve 'Vertigo' hastalığı şüphesi olabileceği söylenildi.

(Murat Delice/İHA)

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Atilla Taş, hastaneye kaldırıldı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler