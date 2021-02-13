Atilla Saral Londra'dan döndü
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Atilla Saral Londra'dan döndü

13.02.2021 13:37 | Son Güncelleme: 13.02.2021 13:42
Atilla Saral Londra'dan döndü

Atilla Saral, İngiltere'de koronavirüsün mutasyona uğramış bir türünün ortaya çıkması nedeniyle havalimanından Sağlık Bakanlığı'nın aracıyla alındı.

Atilla Saral, İngiltere'de koronavirüsün mutasyona uğramış bir türünün ortaya çıkması nedeniyle havalimanından Sağlık Bakanlığı'nın aracıyla alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Saral'ın karantina yurdunda kalmasına gerek görülmedi. Oyuncu, kontrolün ardından evine gönderildi.

Kaynak: Hürriyet

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