Atilla Saral Londra'dan döndü
13.02.2021 13:37 | Son Güncelleme: 13.02.2021 13:42
Atilla Saral, İngiltere'de koronavirüsün mutasyona uğramış bir türünün ortaya çıkması nedeniyle havalimanından Sağlık Bakanlığı'nın aracıyla alındı.
Atilla Saral, İngiltere'de koronavirüsün mutasyona uğramış bir türünün ortaya çıkması nedeniyle havalimanından Sağlık Bakanlığı'nın aracıyla alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen Saral'ın karantina yurdunda kalmasına gerek görülmedi. Oyuncu, kontrolün ardından evine gönderildi.
Kaynak: Hürriyet