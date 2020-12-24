Atilla Saral bu kez Londra'da mahsur kaldı

Atilla Saral, pandeminin başladığı mart ayında uçuşlar durdurulduğu için İngiltere'de bulunan eşi İnci Türkay'ın yanına gidememiş, Çanakkale'deki evinde yalnız başına kalmıştı. Saral bu kez Londra'da mahsur kaldı. Bir süre önce ailesini görmek için İngiltere'ye giden oyuncu, uçuşlar yeniden kapatılınca Türkiye'ye geri dönemedi.

"Bu seferki kısıtlamaya Londra'da yakalandım. İşin iyi tarafı bu kez ailemleyim" diyen Saral, ülkedeki son durum hakkında bilgi de verdi: "Marketler yağmalanıyor, kargaşa var haberleri doğru değil. Burada yaşam aynı şekilde devam ediyor. Sadece misafirlik yasak. Biri sizi şikayet ederse polis gelip ceza yazıyor."

Kaynak: Hürriyet