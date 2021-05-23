Atilla Peker kimdir? Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker kaç yaşında?

Son günlerde gündeme gelen Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ve yanındaki Yunus Olcay, Fethiye ilçesindeki villada gözaltına alındı. Peki, Atilla Peker kimdir? Atilla Peker kaç yaşında?

ATİLLA PEKER KİMDİR?

Sedat Peker'in erkek kardeşi olan Atilla Peker Antalya'daki bir kolejin hisselerini zorla ele geçirmek amacıyla örgüt kurma ve tehdit etme suçlarından yargılanmıştı. Atilla Peker, duruşma öncesi kimlik bilgileri sorulduğu sırada, aylık gelirinin 15 bin TL olduğunu, inşaatçılık ve reklam işiyle uğraştığını söylemişti. Sedat Peker, Atilla Peker'in kanser ameliyatı olduğunu evde yattığını söyledi.

23 Mayıs 2021

DHA'nın haberine göre Sedat Peker organize suç örgütü olarak bilinen yapıya üye olmaktan hakkında önceki tarihlerde adli işlem gerçekleştirilen ve örgüt liderinin kardeşi olan Atilla Peker'in Muğla'nın Fethiye ilçesinde olduğu bilgisine ulaşıldı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan adli arama izni talep edildi.

Talep üzerine verilen karar doğrultusunda Atilla Peker'in otomobilinde, bugün öğle saatlerinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ile 2 şarjör mermi ele geçirildi.

Bulunduğu villada gözaltına alınan Atilla Peker ve yanındaki Yunus Olcay'ın, polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.