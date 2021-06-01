Atilla Peker'in 'Kutlu Adalı cinayeti' ile ilgili iddialarına soruşturma
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Atilla Peker'in 'Kutlu Adalı cinayeti' ile ilgili iddialarına soruşturma

Atilla Peker'in 'Kutlu Adalı cinayeti' ile ilgili iddialarına soruşturma
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedat Peker'in ağabeyi Atilla Peker'in "Kutlu Adalı'nın Kıbrıs'ta öldürülmesi" olayına ilişkin iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedat Peker'in ağabeyi Atilla Peker'in "Kutlu Adalı'nın Kıbrıs'ta öldürülmesi" olayına ilişkin iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

Sedat Peker'in ağabeyi Atilla Peker'in Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdiği "Gazeteci Kutlu Adalı'nın Kıbrıs'ta öldürülmesi" olayına ilişkin çeşitli iddialar içeren dilekçenin teslim alınması üzerine soruşturma başlatıldı. Konuya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı basın açıklaması yapıldı.

Açıklamada, "Atilla Peker adlı şahsın Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderdiği 'Gazeteci Kutlu Adalı'nın Kıbrıs'ta öldürülmesi' olayına ilişkin çeşitli iddialar içeren dilekçesinin teslim alınması ve yapılan ilk değerlendirme sonucu iddiaya konu suçlarla ilgili Türk adli makamlarının soruşturma ve kovuşturma yapmasının Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca olanaklı olduğu kanaatine varılması üzerine dilekçe içeriğinde bahsi geçen suç iddialarıyla ilgili derhal soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Basın açıklamasında, "Soruşturma kapsamında cinayet olayının gerçekleştiği KKTC adli makamlarından ihtiyaç duyulan bilgi ve belgelerin temin edilmesi amacıyla gereken yazışmaların yapılması ve yine ülkemiz dahilinde bulunan muhtemel delillerin temini ile dilekçe sahibinin ayrıntılı beyanının alınması için çalışmalara başlanmıştır" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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