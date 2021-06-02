Atilla Peker adli kontrolle serbest bırakıldı
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Atilla Peker adli kontrolle serbest bırakıldı

Atilla Peker adli kontrolle serbest bırakıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ATİLLA Peker, adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

ATİLLA Peker,  adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Gazeteci Kutlu Adalı'nın öldürülmesine ilişkin ifade için Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na gelen Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda yaklaşık 4 saat ifade verdi. Savcılıktaki işlemlerin ardından Peker, "Tasarlayarak öldürme" suçundan yurtdışına çıkış yasağı ve karakola giderek imza verme şeklinde adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Peker, Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Gazeteci Kutlu Adalı'nın Kıbrıs'ta öldürülmesine ilişkin iddialara yönelik soruşturmada 'şüpheli' sıfatıyla ifade veren organize suç örgütü elebaşı...
Gazeteci Kutlu Adalı'nın Kıbrıs'ta öldürülmesine ilişkin iddialara yönelik soruşturmada "şüpheli" sıfatıyla ifade veren organize suç örgütü elebaşı...
Kutlu Adalı cinayetine ilişkin soruşturmada 'şüpheli' sıfatıyla ifade veren Atilla Peker adli kontrolle serbest kaldı
Kutlu Adalı cinayetine ilişkin soruşturmada "şüpheli" sıfatıyla ifade veren Atilla Peker adli kontrolle serbest kaldı
Kutlu Adalı cinayetine ilişkin soruşturmada 'şüpheli' sıfatıyla ifade veren Atilla Peker'e adli kontrol talebi
Kutlu Adalı cinayetine ilişkin soruşturmada "şüpheli" sıfatıyla ifade veren Atilla Peker'e adli kontrol talebi
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