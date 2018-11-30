Atilla, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde Davul Zurna ile Karşılandı

İçişleri Bakanlığınca görevlendirildiği Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine AK Parti'den başkan adayı olarak gösterilen Cumali Atilla, belediye binasında davul zurna ile karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterdiği Atilla, sabah saatlerinde geldiği kentte temaslarını sürdürüyor.

Diyarbakır Havalimanı'nda partililer ve vatandaşların yoğun katılımı ile karşılanan Atilla için bir karşılama da belediye binasında gerçekleşti.

Belediye binasına geçen Atilla için davul zurna çalındı, personel tarafından Atilla'ya gül verildi.

Belediye çalışanları, hayırlı olsun dileğinde bulundukları Atilla ile hatıra fotoğraf çektirdi.