Atilla'dan Dicle ve Ergani İlçelerine Ziyaret

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Dicle ve Ergani ilçelerindeki vatandaşlar ve esnafla bir araya geldi.



Kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de esnaf ve vatandaşlarla buluşmaya devam eden Atilla, Dicle Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Alparslan Kılıç ile birlikte 27 Mayıs Mahallesinde incelemelerde bulundu.



Atilla, buradaki esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi.



Kaymakamlık binasına geçen Atilla, Kılıç ile belediyelerin faaliyetleri, koordineli çalışma yürütülmesi ve belediyecilik hizmetlerini görüştü.



Daha sonra Ergani ilçesine geçen Atilla, Ziya Gökalp ve Milli Egemenlik caddelerindeki esnafla çay içerek sohbet etti.



Atilla, Ergani Kaymakamı Mesut Çoban'ı makamında ziyaret ederek ilçenin durumuna ilişkin bilgi aldı.



Milli Egemenlik Caddesindeki durakta Büyükşehir Belediyesine ait otobüse binen Atilla, bir süre otobüsle yolculuk ederek vatandaşlara Büyükşehir Belediyesinin ulaşım hizmetinden memnuniyetini sordu, taleplerini dinledi.