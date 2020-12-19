Atılım Üniversitesi'nden havacılık eğitiminde çığır açacak adım

Atılım Üniversitesi'nden havacılık eğitiminde çığır açacak adım

Bu sistem ile uçağın vidasına kadar tüm parçaları görebiliyorsunuz

Prof. Dr. Alemdaroğlu: "Uçağın içine girmeden yazılım sayesinde kolayca öğrenebileceğiz"

ANKARA - Sivil havacılık öğrencileri için geliştirilen yazılım ile öğrenciler uçağın içerisindeymiş gibi her parçayı görebilecek. Yazılım hakkında konuşan Prof. Dr. Nafiz Alemdaroğlu, "Uçağın içinde olmadan ve uçağın içine girmeden nerede bir hata oluyorsa o hatanın nedenini ve hangi parçanın değiştirilmesi gerektiğini yazılım sayesinde kolayca öğrenebileceğiz" dedi.

Atılım Üniversitesi, Akademi için Airbus Yetkinlik Eğitimi projesi kapsamında öğrenciler için çok gelişmiş bir sistem kurdu. Sistem sayesinde, gerçekte var olan bir uçak modelinin tüm görüntüleri 3 boyutlu olarak programa aktarılıyor. Bu program sayesinde, teknik eğitim alan öğrenciler daha sonra gerçekte karşılaşacakları uçağın hangi kısmında hangi parçanın yer aldığını en ufak vidaya kadar görebilecek. Bu sayede öğrenciler zaman ve mekandan bağımsız olarak bu uçakların, bakım ve onarım gerektiren parçalarını görebilecek ve inceleyebilecek. Gerçek bir uçak ile çalışacağı zaman ise bu parçaları eli ile koymuş gibi tespit edip sorunu anında giderebilecek.

"Önümüzdeki yıl içerisinde bahar dönemi eğitimi için hazır hale getirdik"

Atılım Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulunda 4 ayrı bölümde eğitim verdiklerini belirten Okul Müdürü Prof. Dr. Nafiz Alemdaroğlu, "Bu aslında bakım ve teknik eğitim için kullanılan bir yazılım esasında. Uçak teknisyenliği eğitimi almak isteyen öğrencilerimize çok büyük yardımı olacak bir yazılım. Airbus'tan aldık biz bunu. Bu yazın başında Airbus'ta çalışmakta olan bir Türk arkadaş, bu yazılımdan bahsetti ve biz yazılımı ve kabiliyetlerini gördükten sonra bu yazılımı elde etmeye çalıştık. Sağ olsun Atılım Üniversitesi Mütevelli Heyeti ve Rektörlüğümüz hemen bu yazılımın alınması için harekete geçtiler. Bu dönem içerisinde de kullanmaya başladık ve şuan da eğitimlerini alıyoruz. Ama yani bu önümüzdeki yıl içerisinde bahar dönemi eğitimi için hazır hale getirdik. Dolayısıyla önümüzdeki dönem itibariyle bu yazılımı kullanmaya başlayacağız" şeklinde konuştu.

"Uçağın içine girmeden yazılım sayesinde kolayca öğrenebileceğiz"

Uçak bakım onarım teknikeri olacak öğrenciler için, yazılımın büyük kolaylık sağlayacağının altını çizen Prof. Dr. Nafiz Alemdaroğlu, "Yazılımın önemli faydası şu olacak; uçağın üzerine gitmeden ya da uçağın yanında olmadan bu yazılım vasıtasıyla uçağın içerindeki hem mekanik, motor gövde ve benzeri parçalarını ve elektrik elektronik parçaların tamirlerinin yapılabileceği bir yazılım. Dolayısıyla uçağın içinde olmadan ve uçağın içine girmeden nerede bir hata oluyorsa o hatanın nedenini ve hangi parçanın değiştirilmesi gerektiğini yazılım sayesinde kolayca öğrenebileceğiz" diye konuştu.

"Bu yazılım yeni bir çığır açacak bizim teknisyenlik eğitimimizde"

Yazılımda yer alan uçak modellerinin birebir gerçekte yer alan uçak modelleri olduğunu, bu sayede öğrencilerin bu uçakları mezun olmadan önce tanıma imkanına kavuştuklarını belirten Prof. Dr. Alemdaroğlu, "Bu yazılım Airbus-320 ve Airbus-350 uçaklarının bakımları için kendilerinin kullandığı bir yazılım esasında ve bu yazılımı yurt dışında alan ilk üniversitelerden bir tanesiyiz biz de. Uçağın bütün parçaları ve tüm elektronik donanımları bu yazılımın içerisine monte edilmiş durumda, dolayısıyla biz istediğimiz parçaya, istediğimiz elektronik donanıma ulaşabiliyoruz bu yazılım vasıtasıyla. Dolayısıyla bu yeni bir çığır açacak bizim teknisyenlik eğitimimizde. Öğrencilerimiz uçağın içine girmeden bu parçaların nasıl değiştirileceğini ve nasıl çalıştırılacağını gayet rahat bir şekilde öğrenebilecekler" ifadelerini kullandı.

"Bir adaptasyon süreci gerektirmeden öğrencilerimiz iş hayatına atılabilecekler"

Yazılım sayesinde, öğrencilerin uçakları tanıdıkları için iş hayatında adaptasyon sıkıntısı çekmeyeceklerini vurgulayan Alemdaroğlu, "Bizim öğrencilerimiz bu yazılım sayesinde, mezun olduklarında Türk Hava Yolları veya diğer bakım kuruluşlarında ya da yurtdışında herhangi bir bakım kuruluşuna girdiklerinde ilave bir eğitime gerek duymadan Airbus-320 ya da Airbus-350 uçaklarının bakımında çok rahat görev alabilecekler. Yani öğrencilerimizin mezun olduktan sonra profesyonel alana girmeleri çok çok rahat olacaktır. Çünkü uçağı ve uçağın parçalarını tanıyorlar. Dolayısıyla bir adaptasyon süreci gerektirmeden öğrencilerimiz iş hayatına atılabilecekler" açıklamasında bulundu.

"Bu bizim için artırılmış gerçeklik öncesi ön hazırlık"

Bu yazılımın bir başlangıç olduğunu kaydeden Alemdaroğlu, "Bu aslında artırılmış gerçekliğin ön hazırlığı bizim için. Bundan sonra yapacağımız aşamada, Airbus ile de aynı şeyleri konuşuyoruz; bu noktadan sonra artırılmış gerçeklik gözlükleri ile bakım mühendisi olmaya aday olacak öğrencilerimiz" sözleri ile gelecek planlarını da aktardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UTKU ŞİMŞEK