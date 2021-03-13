Atılay Canel: "Yatanın yerden kalkmadığı bir maç oldu"
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Atılay Canel: "Yatanın yerden kalkmadığı bir maç oldu"

13.03.2021 16:36 | Son Güncelleme: 13.03.2021 16:44
Atılay Canel:

1-0'lık DG Sivasspor mağlubiyeti sonrası konuşan Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, "45. dakikada hiç beklemediğimiz ve ummadığımız bir anda golü yedik.

1-0'lık DG Sivasspor mağlubiyeti sonrası konuşan Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, "45. dakikada hiç beklemediğimiz ve ummadığımız bir anda golü yedik. Toparlanmaya çalıştık ama yatanın yerden kalkmadığı bir oyunda, ikinci yarı sanki hiç oynanmamış gibi bir maç oldu" dedi.

Süper Lig'in 30. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, "Mağlup olduğumuz için üzgünüz. Zaten üç haftadır üzerimizde bir ağırlık var. Bu ağırlığı da en kısa sürede atmamız gerekiyor. Oyunun başında kaçırdığımız yüzde 100'lük bir pozisyon var. Bu gol olsaydı oyunun şekli çok daha farklı olurdu. 45. dakikada hiç beklemediğimiz ve ummadığımız bir anda golü yedik. Toparlanmaya çalıştık ama yatanın yerden kalkmadığı bir oyundan ikinci yarı sanki hiç oynanmamış bir maç oldu. Bunu en kısa zamanda telafi edeceğiz diye düşünüyorum" dedi. - SİVAS

Atılay Canel: 'Yatanın yerden kalkmadığı bir maç oldu'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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