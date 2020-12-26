Atılay Canel: "Güzel bir maç seyrettirdiğimizi düşünüyorum"
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Atılay Canel: "Güzel bir maç seyrettirdiğimizi düşünüyorum"

26.12.2020 18:48 | Son Güncelleme: 26.12.2020 18:52
Atılay Canel:

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Atılay Canel, güzel bir maç seyrettirdiklerini belirterek, bundan sonraki deplasman maçlarında 3 puan şanssızlığını kırmak istediklerini söyledi.

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Atılay Canel, güzel bir maç seyrettirdiklerini belirterek, bundan sonraki deplasman maçlarında 3 puan şanssızlığını kırmak istediklerini söyledi.

Süper Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, maçı değerlendirdi.

Atılay Canel, "Buraya gelirken iyi bir şekilde hazırlandığımızı düşünüyorum. Deplasman şanssızlığımızı kırıp puan almayı düşünüyorduk. İlk 10 dakikada yediğimiz golden sonra toparladık. Oyunun üstünlüğünü alıp güzel bir maç seyrettirdiğimizi düşünüyorum. Sayılmayan bir golümüz vardı. O gol sayılmış olsaydı oyunun şekli çok daha farklı olurdu. İkinci yarıda baştan sonra kadar oyunun hakimiyeti bizdeydi. Rakibimizin de iki tane pozisyonu vardı. 1-1'i bulduktan sonra 2 ve 3. golü bulmak şansımız vardı. İnşallah bundan sonraki maçlarımızda 3 puan şanssızlığımızı kırmak istiyoruz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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