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Atılay Canel: "Galibiyeti taraftarlarımıza hediye ediyoruz"

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Girensunspor galibiyetini taraftarlarına armağan ettiklerini söyledi.

16.02.2020 19:34 | Son Güncelleme: 16.02.2020 19:34
Atılay Canel:

Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Girensunspor galibiyetini taraftarlarına armağan ettiklerini söyledi.


TFF 1. Lig'in 22. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Giresunspor'u 2-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, "Galip geldiğimiz için mutluyuz. Bu galibiyeti taraftarlarımıza hediye ediyoruz. Bugün burada iki tane şanssızlığımızı kırdık. 10 kişi takımlara karşı iyi sonuçlar alamıyorduk, bir de sezon başından beri burada ikinci galibiyetimiz. İnşallah bundan sonra iyi bir şekilde gidip üst basamaklara çıkmak istiyoruz. Oyunun hakimi de bizdik. Bu oyuncu grubunun daha iyi maçlar alacağına inanıyorum. Hepsine teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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