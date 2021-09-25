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Atılay Canel: "Dersler çıkaracağız"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Atılay Canel:

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Sivasspor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Sivas bizden daha istekli ve arzulu bir şekilde oyuna asıldı.

SİVAS (İHA) - Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Sivasspor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Sivas bizden daha istekli ve arzulu bir şekilde oyuna asıldı. Maçı kazandılar, onları tebrik ediyorum. Bu maçtan alacağımız dersler var" dedi.

Süper Lig'in 7. haftasında Sivasspor deplasmanından 4-0 mağlubiyetle ayrılan Fatih Karagümrük'te Teknik Sorumlu Atılay Canel, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Müsabakayı değerlendirerek sözlerine başlayan Canel, "Oyunun başında daha 1. dakikada yediğimiz gol bizi biraz moral olarak düşürdü. Eksizlerimiz var ama biz bu bahanelere hiçbir zaman sığınmadık. Onların eksikliklerini hissettik tabi. İlk yarı ilk golden sonra oyun ortada geçti ama ikinci yarı oyunun şekli çok daha farklı oldu. Sivas bizden daha istekli ve arzulu bir şekilde oyuna asıldı. Maçı kazandılar, onları tebrik ediyorum. Bu maçtan alacağımız dersler var. Yarından itibaren iyi bir şekilde çalışıp önümüzdeki maçımızda daha dikkatli olup, ona göre hazırlanacağız" diye konuştu. - SİVAS

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