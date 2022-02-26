Atılay Canel: "Daha da üst sıraları hedefliyoruz" - Haberler

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Atılay Canel: "Daha da üst sıraları hedefliyoruz"

İhlas Haber Ajansı, Bozhan Memiş - Spor
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- Atılay Canel: "Daha da üst sıraları hedefliyoruz" Başakşehir deplasmanında 2-1 kazanan Karagümrük'te Teknik Sorumlu Atılay Canel maçın ardından konuştu.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - - Atılay Canel: "Daha da üst sıraları hedefliyoruz"

İSTANBUL - Başakşehir deplasmanında 2-1 kazanan Karagümrük'te Teknik Sorumlu Atılay Canel maçın ardından konuştu. Canel, kazandıkları için mutlu olduklarını söylerken daha üst sıralara çıkmak istediklerini ifade etti.

Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde Başakşehir'i deplasmanda 2-1 mağlup eden Karagümrük'te Teknik Sorumlu Atılay Canel maçın ardından konuştu. Çok iyi mücadele ettiklerini söyleyen Canel, "Takım olarak çok iyi mücadele ettik. Karşımızda çok iyi pas yapan bir takıma karşı kazandığımız için takımı kutluyorum. 120 KM koşmuşuz. Bu da teknik ekibin istediği koşuydu. Oyuncu kalitemiz belli. Hak etmediğimiz noktadayız daha yukarıyı hedefliyoruz" dedi. Canel, Emre Mor'un durumunun da doktorların tetkiklerinden sonra belli olacağını söyledi.

Atılay Canel: Daha da üst sıraları hedefliyoruz

Atılay Canel: Daha da üst sıraları hedefliyoruz

Atılay Canel: Daha da üst sıraları hedefliyoruz

İhlas Haber Ajansı / Bozhan Memiş - Spor

Spor Toto Süper Lig, Karagümrük, Başakşehir, Spor, Haberler

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