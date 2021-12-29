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Fatih Karagümrük-Bodrumspor maçının ardından

Fatih Karagümrük-Bodrumspor maçının ardından
AA / Emre Doğan - Haberler | Spor

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda ağırladığı Bodrumspor'u 4-0 yenerek son 16 turuna yükselen VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik sorumlu Atılay Canel, tur atladıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda ağırladığı Bodrumspor'u 4-0 yenerek son 16 turuna yükselen VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik sorumlu Atılay Canel, tur atladıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Canel, "Oyuna istekli başladık. Golü bulunca daha da iyi oynadık. Bizim için iyi bir test maçı oldu. Oynamayan arkadaşları gördük. Devre arasını iyi bir şekilde değerlendirip ligde üst basamaklara tırmanmak için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kupaya 5. turda veda eden Bodrumspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir ise genç oyunculara forma şansı verdiklerini belirterek, "Kupada 3. maçımız. Genç oyunculara forma şansı verdik. Bu maçta da öyle oldu. Kötü oynadık. Hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldık. Elendik. Yolumuza ligde devam edeceğiz." diye konuştu.

Fatih Karagümrük-Bodrumspor maçının ardından

Fatih Karagümrük-Bodrumspor maçının ardından

Fatih Karagümrük-Bodrumspor maçının ardından

Fatih Karagümrük-Bodrumspor maçının ardından

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AA / Emre Doğan - Spor Haberleri

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