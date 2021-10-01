BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, hedefleriyle ilgili, "İkinci ligdeyken bizim bir hedefimiz vardı. 2'den 1. Lig'e ve sonra Süper Lig'e çıktık. Lige renk katıp Avrupa kupalarına katılma düşüncesindeyiz" diye konuştu.

Süper Lig'in 8. haftasında Fatih Karagümrük evinde Başakşehir'i 3-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, geçen hafta alınan mağlubiyetten sonra bu hafta galip gelmenin güzel bir şey olduğunu ifade ederek, "İlk yarı boyunca oyunun bütün hakimiyeti bizdeydi. Oyuncularımız istekli coşkulu olunca oyun şekli çok farklı oluyor. Arkadaşlarımı kutluyorum. Bizim bir hedefimiz var ve her hafta bunun üzerine koyarak ilerleyip hedefimize varmak istiyoruz. İkinci yarı biraz oyundan düşer gibi olduk ama oyunda topu tuttuk. İki tane yüzde yüz pozisyonumuz var. 4 senedir bu kulüpteyim. İkinci ligdeyken bizim bir hedefimiz vardı. 2'den 1. Lig'e ve sonra Süper Lig'e çıktık. Lige renk katıp Avrupa kupalarına katılma düşüncesindeyiz. Biz sakat olan oyuncularımızı test ettik ikinci yarıda. İki hafta oynamayıp ilk 11'de başlayıp iyi mücadele edip kendi performansını gösteren arkadaşlar var. İkinci yarı istediğimiz gibi şekillenmedi" dedi.

(Ozan Buğra Koşar/İHA)

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