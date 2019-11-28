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Atila Turan çalışmalara başladı

İstikbal Mobilya Kayserispor'da Atila Turan takımla birlikte çalışmalara başladı.

28.11.2019 15:26 | Son Güncelleme: 28.11.2019 15:31
Atila Turan çalışmalara başladı

'da Atila Turan takımla birlikte çalışmalara başladı.


İstikbal Mobilya Kayserispor, ligin 13. haftasında oynayacağı maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı olarak çalışan Atila Turan da, takımla birlikte çalışmalara başladı. Hafta başından beri takımla birlikte çalışmalara başlayan Atila Turan'ın oldukça istekli ve hırslı olduğu gözleniyor. Atila Turan'ın Beşiktaş maçında oynayıp, oynamayacağına teknik heyet karar verecek.


Atila Turan, bu sezon ligde geride kalan 12 haftada 5 maçta forma giydi ve 352 dakika süre aldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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