"Atıl" ve "Rüzgar" Samsun için koşacak
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"Atıl" ve "Rüzgar" Samsun için koşacak

Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından Gebze'de düzenlenecek engel atlama yarışmalarında "Atıl" ve "Rüzgar" isimli atlar Samsun için koşacak.

26.08.2020 16:03 | Son Güncelleme: 26.08.2020 16:06

Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından Gebze'de düzenlenecek engel atlama yarışmalarında "Atıl" ve "Rüzgar" isimli atlar Samsun için koşacak.

Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Binicilik Federasyonu'na bağlı 100'ün üzerinde at ve binicinin katılacağı müsabakalarda Samsun'u temsilen Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'ne bağlı Atlı Spor Tesisleri'ndeki antrenörler Erdem Soytürk ve Aydın Tekin'in yarışacağı belirtildi.

Atıl ve Rüzgar isimli atlar ile katılım sağlanacak yarışmanın 10 ayrı kategoride gerçekleştirileceğini belirten Büyükşehir Belediyesi Atlı Binicilik Tesis Müdürü Duhan Doru, Atlı Spor Tesisleri'nin Karadeniz'de tek olduğunu ve Türkiye'de ise sayılı tesisler arasında bulunduğunu vurguladı.

Doru, "Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından Gebze'de düzenlenecek engel atlama yarışmalarına biz de iki at ve iki antrenörümüzle katılım sağlayacağız. Engelli koşular olacak. Parkurlarımızı ayarladık, atlarımızı bu şekilde çalıştırıyoruz. İddalıyız. Samsunumuzun adının böyle büyük bir organizasyonda duyulması bizim için gurur verici." ifadesinde bulundu.

Katkılarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'e teşekkür eden Doru, İstanbul, Ankara ve İzmir'den ağırlıklı katılımın olduğu yarışmaya Anadolu'dan katılım sağlayan sayılı illerden biri olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA

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