Atıl vagon yangında kullanılmaz hale geldi
11.03.2021 22:07 | Son Güncelleme: 11.03.2021 22:13
SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde atıl haldeki yolcu vagonu yandı.
SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde atıl haldeki yolcu vagonu yandı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Pamukova Yenice Mahallesi'nde bulunan garda, akşam saatlerinde atıl durumda bulunan yolcu vagonunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri geldi. Yangın kısa sürede söndürülürken, vagon hasar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güven HASBAŞ