Atıl vagon yangında kullanılmaz hale geldi
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Atıl vagon yangında kullanılmaz hale geldi

11.03.2021 22:07 | Son Güncelleme: 11.03.2021 22:13
Atıl vagon yangında kullanılmaz hale geldi

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde atıl haldeki yolcu vagonu yandı.

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde atıl haldeki yolcu vagonu yandı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Pamukova Yenice Mahallesi'nde bulunan garda, akşam saatlerinde atıl durumda bulunan yolcu vagonunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri geldi. Yangın kısa sürede söndürülürken, vagon hasar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Atıl vagon yangında kullanılmaz hale geldi
Atıl vagon yangında kullanılmaz hale geldi
Atıl vagon yangında kullanılmaz hale geldi
Atıl vagon yangında kullanılmaz hale geldi
Atıl vagon yangında kullanılmaz hale geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güven HASBAŞ

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