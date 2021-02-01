Atıl tahta paletler, usta ellerle geri dönüşüme kazandırılıyor

Nizip ilçesindeki bir esnaf, iş yerinde bulunan atıl tahta paletleri geri dönüştürüyor.

İlçe merkezinde kombi ve klima satışı yapan Ali Muzaffer Diker, kendisine hobi edinerek atıl paletleri değerlendirmeye başladı. İşletmeye gelen atıl paletleri toplayan Diker, kurmuş olduğu atölyede, paletlerle sandık, takı kutuları, oyuncak kutusu, çalışma masası, sandalye, katlanabilir merdiven ve avize yaptı.

Diker, AA muhabirine, işyerine gelen ürünlerle beraber çok fazla palet biriktiğini belirterek, bunları yakmak veya imha etmek yerine değerlendirme konusuna fikirler ürettiğini dile getirdi.

Şu anda paletlerden kurduğu atölyede sandık, takı kutuları, oyuncak kutusu, çalışma masası, sandalye, katlanabilir merdiven ve avize gibi ürünler ürettiğini belirten Diker, şunları kaydetti:

"Bu tür çalışmalarla hem zamanımı değerlendiriyorum hem de yeni şeyler öğrenerek mutlu oluyorum. Dünyanın şuan da en çok ihtiyacı olan şey tasarruftur. Malum dünyanın artan nüfusu itibariyle çok ciddi tüketimler var ve bu tüketimlerin bir kısmını geri dönüşümden sağlamak çok mümkün. Ben biraz da bu durumu dikkat çekmek istiyorum. Bence herkesin ruhunu dinlendirecek ve zamanını değerlendirecek birer hobisinin olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü boş duran beyin, problem üretir, insanı yorar ve farklı yönlere çeker. Bunun için yeni şeyler öğrenmemiz ve üretmemiz lazım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu