Atıl sera naylonları yangına davetiye çıkarttı
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Atıl sera naylonları yangına davetiye çıkarttı

Atıl sera naylonları yangına davetiye çıkarttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın İncirliova ilçesinde sanayi sitesi içerisinde atıl durumda bulunan sera naylonları yangına davetiye çıkarttı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde sanayi sitesi içerisinde atıl durumda bulunan sera naylonları yangına davetiye çıkarttı.

Yangın, İncirliova ilçesi Sanayi Sitesi 570 Sokak içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bölgede atıl durumda bulunan sera naylonlarının bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Naylonların tutuşması dolayısıyla meydana gelen kara dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri 2 araç ve 5 personel ile yangına müdahale etti. Ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Atıl sera naylonları yangına davetiye çıkarttı
Atıl sera naylonları yangına davetiye çıkarttı
Atıl sera naylonları yangına davetiye çıkarttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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